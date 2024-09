Superman & Lois: i 10 migliori episodi della serie secondo IMDb

Pubblicazione: 21 settembre alle 08:00

In vista del ritorno della 4° ed ultima stagione di Superman & Lois, il cui primo dei 10 episodi previsti debutterà negli Stati Uniti lunedì 7 ottobre su The CW, abbiamo raccolto per voi i 10 migliori episodi della serie.

Nonostante lo show sia stato sempre elogiato ed amato da pubblico e critica, diventando lo scorso anno il secondo programma più visto del network, la Warner Bros. ne ha comunque deciso la cancellazione con, presidente dell'intrattenimento di The CW, che ha spiegato a TheWrap come, con l'arrivo didi James Gunn sul grande schermo, gli Studios non volessero un prodotto sul mercato che gli facesse da concorrente.

La serie ha sicuramente avuto il merito di aver fornito al pubblico un approccio completamente nuovo ad una storia rimasta per lo più immutata per anni, forzando la famiglia Kent a trasferirsi nuovamente a Smallville dalla grande città, introducendo i personaggi dei figli di Clark e Lois nella narrazione e diventando non solo uno show di supereroi, ma anche un teen drama e una serie per famiglie, il tutto accompagnato da effetti visivi che non hanno quasi mai deluso, soprattutto se paragonati alle performance degli show dell'Arrowverse di cui Superman & Lois rimane indiscutibilmente una costola.

Waiting for Superman

Voto: 8,4

: S02E15

Recensione: Superman & Lois 2x15 "Waiting For Superman": la recensione

Trama: In Aspettando Superman, il finale della 2^ stagione, i nostri eroi riescono a distruggere i portali che conducono a Bizzaro World, Tal-Rho porta il fratello vicino al sole per ripristinare e potenziare i suoi poteri e Superman riesce a far separare Ally, sconfiggendola ed affidandola al DOD, a salvare John e Natalie e separare nuovamente i due mondi.

Lois rivela a Chrissy che Clark è Superman mentre, nonostante la riconciliazione, il rapporto tra Lana e Kyle raggiunge un punto di svolta. In un'introduzione alla stagione successiva, John Diggle fa visita a John Henry Irons, chiedendogli perché Bruno Mannheim abbia ucciso il suo doppelganger.

Truth and Consequences

Voto: 8,5

Stagione/Episodio: S02E11

Recensione: Superman & Lois 2x11 "Truth and Consequences": la recensione

Trama: Riprendendo da dove si era interrotto l'ultimo episodio con il doppelganger di Jonathan di Bizzaro World, Jon-El, che arriva alla fattoria, Jordan cerca di difendere suo fratello ma dimostra di non essere abbastanza forte o veloce per opporsi al suo nemico. Clark torna finalmente sulla sua Terra dopo la sua lunga permanenza a Bizzaro World.

In Verità e conseguenze il concitato ritmo della permanenza di Superman in Bizzaro World finalmente rallenta, riportando al centro della narrazione la famiglia Kent.

Loyal Subjekts

Voto: 8,5

Stagione/Episodio: S01E09

Recensione: Superman & Lois 1x09 "Loyal Subjekts": la recensione

Trama: L'episodio I doveri di un padre fa salire alle stelle la tensione della stagione con tutti personaggi che cercano di fare luce sul motivo per cui Smallville sembri essere così importante per un uomo come Morgan Edge. Jonathan, in particolare, mostra che non serve avere superpoteri per essere un eroe quando si trova a difendere la madre dagli scagnozzi del magnate.

Per la fine dell'adrenalinica puntata Morgan Edge lancerà poi una bomba, rivelando a Superman di essere suo fratello kyptoniano.

O Mother, Where Art Thou?

Voto: 8,5

Stagione/Episodio: S01E10

Recensione: Superman & Lois 1x10 "O Mother, Where Art Thou?": la recensione

Trama: Quando il marito di Lana, Kyle, inizia a comportarsi in modo strano, la donna chiede aiuto a Lois e Clark. Cercando di capire cosa stia accadendo tra i genitori, Sarah se la prende con la madre per aver coperto Kyle e non essere stata onesta su quanto stia accadendo nella loro famiglia.

Nel frattempo, Morgan Edge rivela che il suo vero nome è Tal-Rho. Da sottolineare il bellissimo montaggio di O madre, dove sei?, uno dei migliori di Superman & Lois che crea un senso di ritmo e valorizza le performance dell'intero cast, in particolare Adam Rayner nel ruolo di Tal-Rho.

Man of Steel

Voto: 8,5

Stagione/Episodio: S01E07

Recensione: Superman & Lois 1x07 "Man of Steel": la recensione

Trama: I poteri di Jordan stanno ormai prendendo piede e proprio come Jonathan Kent fece con lui, Clark comprende che l'unica soluzione è quella di addestrarlo ad usare e contenere i poteri del figlio. Nel frattempo Lois organizza un incontro tra Superman e Marcus e quando quest'ultimo lo attaccherà, Jordan andrà in suo soccorso, mettendo a repentaglio la propria sicurezza.

Il DOD prenderà in consegna Marcus che verrà rivelato essere in realtà un uomo di nome John Henry Irons, alias Steel. La puntata è diretta da David Ramsey, il Diggle di Arrow che porta sullo schermo alcuni momenti che si riveleranno fondamentali per lo show, come la rivelazione della vera identità di Marcus di cui verranno anche mostrati dei flashback che spiegano le sue origini, grazie ai quali il pubblico comprende perché ce l'abbia tanti con Superman e ne voglia la morte.

Pilot

Voto: 8,5

Stagione/Episodio: S01E01

Recensione: Superman & Lois 1×01 "Pilot": la recensione

Trama: L'episodio da cui tutto è cominciato è il perfetto esempio di come dovrebbe essere un episodio pilota, nostalgico al punto giusto, soprattutto quando dedicato ad un personaggio già così noto al pubblico, ricco di Easter Egg e nonostante tutto innovativo.

Nella puntata viene infatti mostrata l'origine della storia d'amore di Lois e Clark e le prima difficoltà di gestire una famiglia così peculiare, che conduce i protagonisti a scegliere di trasferirsi a Smallville. L'episodio riesce perfettamente a stabilire la difficile dualità del protagonista nell'essere sia un eroe chiamato giornalmente a salvare il mondo che un normale padre di famiglia, con la morte di Martha Kent che fornisce quel giusto contributo emotivo mentre Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch brillano nei loro rispettivi ruoli.

The Eradicator

Voto: 8,6

Stagione/Episodio: S01E14

Recensione: Superman & Lois 1x14 "The Eradicator": la recensione

Trama: Quando Tal-Rho fa evadere Larr dal centro del DOD, Superman e Steel devono affrontarli in piena Metropolis. Ma le cose si complicano quando Tal-Rho usa i suoi poteri per creare quattro nuovi Subjekts tra la folla, scatenandoli contro i cittadini. E proprio mentre Superman e Steel sono impegnati a proteggere Metropolis, Tal-Rho rapisce Jordan.

L'Eradicatore rappresenta un momento di svolta per John Henry Irons, il cui personaggio viene elevato quando vede Lois messa nella stessa situazione in cui fu messa sua moglie (doppelganger di Lois) prima di morire ed in seguito alla quale ottiene la sua possibilità di redenzione salvandola. L'episodio si conclude con la rivelazione che Jordan è stato preso in consegna dal padre di Tal-Rho.

Last Sons of Krypton

Voto: 8,6

Stagione/Episodio: S01E15

Recensione: Superman & Lois 1x15 "The Last Son of Krypton": la recensione

Trama: Il finale di stagione si apre con Jordan ancora disperso e nelle mani di Zeta-Rho. Una volta localizzato il figlio, Superman e Steel uniscono ancora le forze per affrontare Tal-Rho e nonostante Steel metta a repentaglio la sua stessa vita, viene salvato da Superman, riuscendo a sconfiggere il suo nemico. In un momento di rara tranquillità in cui tutti festeggiano la pace ritrovata, uno strano oggetto cade dal cielo, pilotato da quella che si rivelerà essere la figlia di John Henry Irons.

What Kills You Only Makes You Stronger

Voto: 8,7

Stagione/Episodio: S03E13

Recensione: Superman & Lois 3x13 "What Kills You Only Makes You Stronger": la recensione

Trama: Mentre tutta Smallville si prepara con il naso all'insù ad assistere alla pioggia di meteoriti, Lex Luthor trama vendetta. Dopo aver imprigionato e torturato Bizzaro a lungo, Lex fa in modo che si trasformi in Doomsday per scatenarne la furia omicida contro Superman. E la battaglia che ne seguirà sarà senza quartiere.

Grazie ad un sapiente uso della CGI, il Doomsday di Superman & Lois è particolarmente credibile e spaventoso, rendendolo la minaccia più grande che il supereroe abbia mai affrontato. E Doomsday, assieme a Lex Luthor, brillantemente interpretato da Michael Cudlitz, dimostra come maggiore sia la minaccia, più grandi saranno le emozioni in gioco. L'episodio si conclude con un cliffhanger che lascia il pubblico a domandarsi se il loro beniamino riuscirà davvero a sconfiggere nemici così grandiosi.

A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events

Voto: 9,1

Stagione/Episodio: S01E11

Recensione: Superman & Lois 1x11 "A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events": la recensione

Trama: Nell'episodio Superman torna nella Fortezza della Solitudine per recuperare le forze ed il pubblico assiste a molti flashback già utilizzati nel pilot, che aggiungono contenuti alla storia passata dei sue protagonisti, come Clark che rivela a Lois la sua identità, il loro primo incontro e la rivelazione che Lois è incinta.

In una stagione ricca d'azione questo episodio cambia completamente il concitato ritmo e concede a protagonisti e pubblico un po' di respiro, permettendogli di ricordare perché Lois e Clark siano gli indiscutibili protagonisti della serie.