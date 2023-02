Ottimi ascolti anche per la seconda serata della 73 esima edizione del Festival di Sanremo, che si conferma un successo dopo la prima serata: ieri sera l’ascolto complessivo (21.18 – 01.40) è stato di 10.545.000 spettatori, con uno share del 62.3 per cento. Rispetto a un anno fa (quando la presenza di Checco Zalone permise di raggiungere il record di 11 milioni di spettatori), perde circa 775 mila spettatori e cresce del 3.6% nello share (che con la nuova rilevazione sarebbe stato del 58%), anche grazie al fatto che la trasmissione è durata quasi un’ora in più. Anche questa volta, bisogna tornare al 1995 per trovare una seconda serata con uno share più alto.

Prima parte (21.18 – 23.37): 14 milioni 087 mila spettatori, con uno share del 61.1 per cento.

(21.18 – 23.37): 14 milioni 087 mila spettatori, con uno share del 61.1 per cento. Seconda parte (23.40 – 01.40): 6 milioni 352 mila spettatori, con uno share del 65.6 per cento.

Anche “Viva Rai2! Viva Sanremo” con Firello (dall’1.40 alle 2) è andato molto bene, con 2 milioni e mezzo di spettatori e uno share del 60%.

Sanremo 2023, seconda serata: la classifica della sala stampa

Al termine della seconda serata la classifica della Sala Stampa è la seguente:

COLAPESCE DIMARTINO MADAME TANANAI LAZZA GIORGIA ROSA CHEMICAL PAOLA & CHIARA LEVANTE ARTICOLO 31 MODÀ LDA WILL SHARI SETHU

Sanremo 2023, seconda serata: la prima classifica generale della sala stampa

Ecco quindi la prima classifica complessiva:

MARCO MENGONI COLAPESCE DIMARTINO MADAME TANANAI ELODIE COMA_COSE LAZZA GIORGIA ROSA CHEMICAL ULTIMO LEO GASSMANN MARA SATTEI COLLA ZIO PAOLA & CHIARA CUGINI DI CAMPAGNA LEVANTE MR. RAIN ARTICOLO 31 GIANLUCA GRIGNANI ARIETE MODÀ gIANMARIA OLLY LDA WILL ANNA OXA SHARI SETHU

Fonte: RAI