Come annunciato qualche tempo fa, Sharon Stone farà parte del cast della stagione 2 di. L’attrice interpreterà, la madre di. La protagonista interpretata da Kaley Cuoco non ha un ottimo rapporto con la madre e le due hanno perso i contatti., dopo una vita trascorsa ad affrontare i problemi della figlia con l’alcolismo, ha infatti perso ogni speranza e la pazienza.

Ma come è nato il coinvolgimento di Sharon Stone nella serie? Lo ha svelato lo showrunner Steve Yockey intervistato da TVLine:

Lisa aveva un ruolo davvero piccolo nei flashback della prima stagione, e veniva interpretata da Morgan Hallett. Ci siamo detti: chi la potrebbe interpretare nel presente? Ci serviva qualcuno che potesse affrontare faccia a faccia Kaley, affrontando questioni spinose e, in tutta franchezza, essere una madre… che non è la solita madre che vediamo in tv. A quel punto abbiamo scoperto che Sharon Stone era una grande fan della serie. E ci è stato detto che non solo era una fan, ma avrebbe voluto partecipare. Quindi è andato tutto perfettamente, e lei è stata grandiosa.

La prima stagione della serie si basava sul romanzo scritto da Chris Bohjalian nel 2018 e raccontava come la vita di Cassandra Bowden venisse sconvolta dopo una notte in cui si ubriacava a Dubai. La mattina dopo l’assistente di volo si risvegliava in una stanza di albergo con accanto un cadavere, senza avere alcuna idea di cosa fosse accaduto. Cassandra non avvisava la polizia e ripartiva insieme ai membri dell’equipaggio del suo aereo con destinazione New York, dove degli agenti dell’FBI la aspettavano per farle alcune domande. La giovane, incapace di ricordare i dettagli della serata, iniziava così a pensare di poter aver ucciso qualcuno…

La seconda stagione andrà in onda il 21 aprile negli USA e il 9 maggio in Italia su SKY.

Trovate maggiori informazioni sulla serie nella nostra scheda.