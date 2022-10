Nella serie Atlanta ci sono numerosi riferimenti a Chris Evans e ora l’attore ha commentato online le divertenti battute presenti negli episodi.

Nel sesto episodio della quarta stagione, ad esempio Earn e Darius, interpretati da Donald Glover e LaKeith Stanfield, sembrano pronti a tutto pur di entrare in possesso di un ambito paio di sneaker. Nel frattempo in città c’è un killer che prende di mira i rapper e le due storie si intrecciano. Paper Boi decide quindi di andare al centro commerciale indossando un cappello per nascondere la propria identità, travestimento non particolarmente efficace. I due fanno però riferimento al fatto che anche Chris Evans, che però non viene mai mostrato, è presente nell’area e abbia scelto lo stesso espediente per sfuggire all’attenzione dei passanti.

Nella serie, inoltre, si fa riferimento alla star della Marvel definendolo “White Hennessy”.

Stephen Glover, sceneggiatore della puntata, ha quindi raccontato a Variety:

Non abbiamo provato a coinvolgere Chris Evans. Pensiamo semplicemente che sia divertente. Il team di autori ha una serie di battute ricorrenti su Chris Evans, ma non abbiamo mai provato a farlo recitare nella serie.

L’ex interprete di Captain America sembra si sia dispiaciuto non per le battute, ma per la scelta di non coinvolgerlo nelle riprese.

Why not??? — Chris Evans (@ChrisEvans) October 15, 2022

Che ne pensate del commento di Chris Evans sui riferimenti presenti in Atlanta? Lasciate un commento!

Oitete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ScreenRant