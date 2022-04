Le riprese della serie live action di Netflix basata susono al momento in corso e il protagonistaha pubblicato un nuovo scatto dal set.

L’attore sta meditando, come potete vedere nella foto qui sotto, per entrare nella parte di Aang, il protagonista dello show. Nella didascalia, fa intendere che andrà anche a farsi un giro sullo skateboard, ma che poi tornerà a meditare.

Nel cast della serie ci sono Ian Ousley che interpreta Sokka, Dallas Liu che ha il ruolo di Zuko, Kiawentiio che ha il ruolo di Katara, Gordon Cormier che ha la parte di Aang, Daniel Dae Kim come Ozai. Paul Sun-Hyung nei panni di Zio Iroh, Lim Kay Siu che sarà Gyatso e Ken Leung nei panni del Comandante Zhao. L’universo di Avatar al momento comprende le due serie animate La leggenda di Aang e La leggenda di Korra. Nel 2010 è inoltre uscito nelle sale il film L’ultimo dominatore dell’aria, diretto da M. Night Shyamalan. La serie originale è andata in onda per tre stagioni su Nickelodeon tra il 2005 e il 2008. La storia è ambientata in un mondo fantasy e segue il viaggio del giovane Aang e dei suoi amici per salvare una terra minacciata dalla temibile nazione del Fuoco. La serie è composta da 61 episodi.

Siete curiosi di vedere Gordon Cormier nella serie Netflix di Avatar: the last airbender? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book