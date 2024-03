Dallas Liu, interprete del Principe Zuko, ha commentato il rinnovo per due stagioni della serie live-action Avatar: La leggenda di Aang.

L’attore, intervistato da Variety, ha ammesso che non ha idea dei progetti del team creativo:

Ho letteralmente zero dettagli. Stavo sperando in qualcosa, ma Netflix sta mantenendo il segreto attualmente.

Il cast non è nemmeno stato informato per quanto riguarda il ritorno sul set degli attori.

Liu ha aggiunto che il ritorno della serie con nuove stagioni è importante per quanto riguarda la rappresentazione:

La comunità asiatica e quella indigena hanno così tanti attori e attrici di talento. Penso che potremmo andare in qualsiasi direzione vogliamo.

Liu ha svelato che ha saputo del rinnovo della serie per due stagioni in occasione di una chiamata via Zoom:

Ci hanno detto: ‘Abbiamo bisogno che vi colleghiate su Zoom perché abbiamo delle cose post-lancio che ci piacerebbe faceste’. Ma poi ho visto che c’erano tipo 50 persone nella chiamata.

Daniel Dae Kim ha scherzato dicendo che Netflix non poteva annunciare la seconda stagione, aggiungendo poco dopo: ‘Possono annunciare una stagione 2 e 3″.

Liu ha sottolineato:

Per tutti noi è stato un momento davvero importante perché abbiamo trascorso così tanto tempo nel lavorare insieme al progetto. Dopo la distribuzione della prima stagione, l’unica cosa che volevamo erano più stagioni.

Dallas ha inoltre aggiunto che non sa dove verranno realizzate le prossime puntate, sostenendo: “Non vedo l’ora di scoprire cosa gli autori avranno in serbo per noi”.

