Megan Peters (Comic Book) Dopo aver visto Avatar: la leggenda di Aang di Netflix due volte, posso dire che è qualcosa di solido che si regge da solo. Tuttavia, i fan irriducibili dovrebbero sapere che apporta molte modifiche alla serie originale. Il cast è fantastico e sì, Dallas Liu è il migliore.

Rafael Montamayor (IGN) Finalmente posso dire che il primo episodio di Avatar: la leggenda di Aang è un’enorme delusione. Certo, le arti dominanti sembrano fantastiche e in generale la computer grafica è solida, ma questo è un adattamento misto. Troppa esposizione, scrittura scadente e ritmo orribile. Dallas Liu è il migliore, però

JJ (the Streamrr) Ho visto il primo episodio di Avatar di Netflix ed è dura. Troppo lungo e troppo pieno di cose. I momenti importanti sono davvero deludenti, la recitazione è meh, i costumi, le arti dominanti e i combattimenti sembrano fantastici, ma gli altri effetti visivi sono difficili da guardare. Possiamo per favore ridurre l’uso di Volume?

Rama’s Screen (YouTuber) L’episodio 1 di Avatar è stato spettacolare! Questa versione live-action ha reso incredibile giustizia alla vecchia serie animata, di cui ero un fan. Il cast è eccezionale, la fotografia notevole e Gordon Cormier (Aang) è una rivelazione.

Tessa Smith (Screen Rant) Avatar mi ha coinvolto fin dall’inizio! Che mondo bello ed emozionante. Questo cast funziona così bene insieme! Sono una di quelle che deve ancora guardare l’originale (lo so!), non vedo l’ora di vedere il resto!

POC Culture Ho avuto modo di vedere AVATAR di Netflix! È davvero la serie animata che prende vita. Tra set, costumi e effetti sonori, è una festa visiva. La coreografia dei combattimenti e le arti dominanti sono epiche. Le ho amate.

Non è una rivisitazione inquadratura per inquadratura della serie animata, cosa che mi è piaciuta. Porta la sua svolta. Alcune performance e dialoghi a volte sono un po’ poco incisive, soprattutto da parte del cast principale. Spero che miglioreranno. È un po’ sempliciotta, come lo era la serie animata.