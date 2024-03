Dallas Liu, che interpreta Zuko nel live action di Avatar, ha pubblicato un post di ringraziamenti per il cast dello show.

L’attore ringrazia i colleghi e lo staff dello show, raccontando quella che è stata la sua esperienza sul set di Avatar:

Ciao a tutti, mi scuso per il ritardo nel post! Tutte le mie emozioni e pensieri sono stati piuttosto difficili da articolare. C’è così tanto che voglio dire, tuttavia non so nemmeno se ciò che dirò riuscirà a trasmettere quanto tutto sia cambiato per me da quando sono diventato parte del viaggio che è Avatar: la leggenda di Aang. Gli ultimi 3 anni della mia vita sono stati traboccanti di gratitudine per coloro che mi hanno fornito questa opportunità e per coloro con cui ho potuto lavorare. quando ho lavorato per la prima volta a questo progetto, avevo il terrore di aprire il mio cuore a queste persone adorabili. Per dirla semplicemente, volevo concentrarmi solo sul mio lavoro e nient’altro perché avevo paura di distrarmi e di perdere di vista ciò che pensavo fosse più importante per me. Ma ho imparato presto che il mio cuore non me lo permetteva. giorno dopo giorno mi sono ritrovato a voler amare e sostenere tutti perché è così che mi hanno trattato fin dall’inizio. E così in un istante, entro il primo mese dalle riprese, mi sono lasciato trascinare. Sentivo di aver davvero imparato come essere un umano migliore. Mi è stata data così tanta conoscenza, saggezza e amore in tutto questo che non sono sicuro che sarò mai in grado di ripagarvi. E quindi vorrei ringraziare ogni singola persona che ha contribuito alla realizzazione di questa serie tv, perché se non fosse stato per tutti voi, non sarei in grado di essere qui oggi come la persona che sono diventata. Adesso i margini di crescita sono ancora infiniti, ma spero di aver reso orgoglioso chi mi conosceva all’inizio di questo percorso. Paul Sun-Hyung Lee e Ian Ousley, grazie per avermi permesso di appoggiarmi alle vostre spalle quando ne avevo bisogno. La vostra compagnia ogni giorno mi ha dato così tanta forza. A tutti coloro che non ho potuto menzionare, il vostro affetto duraturo non è stato dimenticato. Possa ogni lode andare al Signore stesso. Grazie per aver letto questo post.

