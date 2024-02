Netflix ha condiviso un nuovo teaser trailer di Avatar: La leggenda di Aang, in arrivo in streaming il 22 febbraio, e nel video appaiono anche delle scene inedite che includono personaggi come Kyoshi e delle divertenti interazioni tra Aang e Katara.

Il filmato si apre ricordando che Aang potrebbe sembrare solo un ragazzino, ma è molto di più, essendo l’Avatar.

Nel video spazio anche alle incredibili capacità dei giovani protagonisti che possono avere il controllo sugli elementi naturali.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

