Albert Kim, showrunner e produttore esecutivo del live action di Avatar: la leggenda di Aang, ha parlato dell’abbandono dei creatori originali dietro la serie animata, Bryan Konietzko e Michael Dante DiMartino.

A due anni dall’inizio della produzione del live action, i creatori hanno abbandonato la serie citando differenze creative. Parlando con Entertainment Weekly prima dell’uscita, lo showrunner Albert Kim ha parlato di come il team ha continuato con il progetto live-action e ha ammesso che è stato assolutamente impegnativo continuare a lavorare sulla serie.

Dovresti essere un idiota per non lasciarti intimidire almeno un po’. La mia prima reazione dopo “Diavolo sì!” è diventata “Porca miseria!” Voglio davvero farlo? C’è un modo per migliorare l’originale?’ Ogni volta che affronti qualcosa che è già amato da milioni di fan, devi porti queste domande. È stato incredibilmente raro. Una versione live-action significava stabilire nuovi parametri di rappresentazione presentando un cast tutto asiatico e indigeno… È stato davvero allettante per me, essere in grado di portare questa storia a un nuova generazione.

Kim ha poi parlato delle differenze tra serie animata e live action:

Non iniziamo il live action nel modo in cui inizia la serie animata. È stata una decisione consapevole quella di mostrare alla gente che questa non è la serie animata. A volte dovevamo svelare le trame e remixarle in un nuovo formato. Così da dare un senso a una serializzazione. Quindi sono molto curioso di vedere come reagiranno gli spettatori.

La serie live action arriverà in streaming il 22 febbraio 2024.

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

