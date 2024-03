Quest’anno ha finalmente fatto il suo debutto su Netflix la serie live-action Avatar – La leggenda di Aang, e in queste ultime ore un fantastico cosplay ha catturato l’attenzione per aver portato in vita in modo super realistico il personaggio di Appa! La nuova serie è stata lanciata su Netflix all’inizio dell’anno, ottenendo un notevole successo e dominando le classifiche per diverse settimane.

Il successo è stato notevole tanto che Netflix ha già annunciato il ritorno della serie non solo per una seconda stagione, ma anche per una terza stagione conclusiva. Tuttavia, i fan dovranno aspettare un po’ prima di scoprire cosa riserverà il futuro.

Diventato virale tra i fan, mustache_art_studio su Instagram mostra quindi uno dei migliori cosplay di Avatar: The Last Airbender, in cui Aang cavalca un Appa reale. Potete guardare il video qui sotto:

La serie è un adattamento originale della premiata e popolare serie animata di Nickelodeon AVATAR – LA LEGGENDA DI AANG, riproposta come avventura live action. La storia segue Aang, il giovane Avatar, mentre impara a padroneggiare i quattro elementi (Acqua, Terra, Fuoco, Aria) per ripristinare l’equilibrio in un mondo minacciato dalla terrificante Nazione del Fuoco.

Albert Kim (Sleepy Hollow, Nikita) ricopre il ruolo di showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore. Al fianco di Kim, Dan Lin (The LEGO Movie, Aladdin) di Rideback e Lindsey Liberatore (Walker) si occupano della produzione esecutiva insieme a Michael Goi (Swamp Thing, American Horror Story). La regia è affidata a Goi, Roseanne Liang (anche nel ruolo di coproduttrice esecutiva), Jabbar Raisani e Jet Wilkinson.

La serie è disponibile su Netflix dal 22 febbraio.

Fonte: IG

