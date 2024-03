The Lincoln Lawyer

Deadline annuncia quattro new entry nel cast della stagione 3 della serie Netflix Avvocato di difesa – The Lincoln Lawyer. Si tratta di Merrin Dungey, Allyn Moriyon, John Pirruccello e Philip Anthony-Rodriguez.

Dungey interpreterà il giudice Regina Turner, un ex difensore d’ufficio più giovane e più progressista della maggior parte dei colleghi del distretto. Moriyon sarà invece Eddie Rojas, un appassionato di fitness (ed ex babysitter della figlia del protagonista, Mickey) che ha bisogno di un ottimo avvocato. Pirruccello vestirà i panni di William Forsythe, un procuratore apparentemente non pericoloso che Mickey è entusiasta di affrontare. Anthony-Rodriguez infine presterà il volto a Adam Suarez, il viceprocuratore capo a cui fa rapporto il procuratore Andrea Freeman ( Yaya DaCosta) e che si rivela un soggetto con cui quest’ultima deve fare i conti.

Il prossimo capitolo della storia sarà composto da 10 episodi e sarà tratto dal romanzo The Gods of Guilt scritto da Michael Connelly, il quinto della serie dedicata al personaggio di Mickey Haller.

Il protagonista è l’attore Manuel Garcia-Rulfo e nel cast ci sono anche Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco), Yaya DaCosta (Andrea Freemann).

Al centro della trama c’è un avvocato pieno di ideali che gestisce la sua attività spostandosi a bordo della sua auto, una Lincoln, e si occupa di casi piccoli e grandi nella città di Los Angeles.

