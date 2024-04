Il successo della serie Baby Reindeer ha avuto delle conseguenze negative su alcune persone legate alla vita e alla carriera del protagonista e creatore, costringendo Richard Gaad a fare un appello online.

L’attore scozzese, che ha ideato lo show basandosi sulla sua esperienza personale, interpreta infatti nelle puntate Donny, alle prese con una stalker, Martha (Jessica Gunning) e con traumi profondi legati al passato, essendo stato vittima di abusi.

Alcuni spettatori, dopo la visione, hanno purtroppo iniziato a cercare di individuare la vera identità delle persone coinvolte per capire chi è il colpevole dei problemi affrontati da Gadd. Il regista, sceneggiatore e attore Sean Foley si è così ritrovato a essere accusato e minacciato online, al punto tale che è stato costretto a denunciare la situazione alla polizia.

Foley ha inoltre ricondiviso l’appello di Gadd in cui spiega:

Persone a cui voglio bene, con cui ho lavorato, e che ammiro (incluso Seam Foley), stanno ingiustamente venendo coinvolte in congetture. Per favore, non fate ipotesi su quali persone nella vita reale potrebbero essere i personaggi. Quello non è il punto del nostro show. Con affetto, Richard.

Gunning, interprete di Martha, ha affrontato l’argomento durante lo show della BBC intitolato The Edit, sostenendo che sia “piuttosto triste” che ci siano persone che stanno condividendo vari insulti e minacciando le persone.

L’attrice ha invitato gli spettatori a limitarsi a entrare in connessione con la storia di Martha e Donny, senza improvvisarsi detective e cercare di capire le vere identità dei personaggi. Jessica ha inoltre spiegato che non bisognerebbe pensare in modo privo di sfumature:

Non c’è un buono o un cattivo, o un villain o una vittima. Sono semplicemente persone complicate, come sono gli esseri umani.

Che ne pensate dell’appello di Richard Gadd e di Jessica Gunning rivolti agli spettatori di Baby Reindeer?

