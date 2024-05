Richard Gadd, il creatore e protagonista del successo di Netflix Baby Reindeer, si sente “dispiaciuto” per la sua ex stalker, e ha spiegato nuovamente perché non la vede come un nemico.

Durante un evento For Your Consideration per i membri della TV Academy tenutosi il 7 maggio, Gadd era ospite di un panel con le costar Nava Mau e Jessica Gunning, la regista Weronika Tofilska e il montatore Peter Oliver. Alla domanda sulla sua esperienza con la donna che lo ha perseguitato, Gadd ha ammesso:

Faccio fatica e ho una sorta di problema di empatia tossica. Diceva qualcosa in uno di questi messaggi vocali e io pensavo: ‘Oh mio Dio, alla fine, è solo una persona che soffre molto’.

Non l’ho mai vista come un cattivo. Ho visto qualcuno che si perdeva nel sistema, davvero. Ho visto qualcuno che aveva bisogno di aiuto e non lo otteneva.

Baby Reindeer è disponibile su Netflix.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: People

I film e le serie imperdibili