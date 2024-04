Baby Reindeer, miniserie Netflix disponibile da inizio aprile (LEGGI LO SPECIALE), racconta la relazione tra il comico Donny Dunn (Richard Gadd) e la sua stalker Martha (Jessica Gunning), a partire dall’esperienza personale di Gadd stesso, creatore dello show. Alla luce del suo successo, quest’ultimo aveva rivolto un appello online a non indagare sulla vera identità dei personaggi, che a quanto pare non è stato ascoltato.

In una recentemente intervista con il Daily Mail, la vera Martha (che ha preferito non rivelare il suo nome) ha raccontanto di aver ricevuto minacce di morte e abusi, attaccando Gadd stesso:

Sta maltrattando una donna più grande per ottenere fama e fortuna. Sta usando Baby Reindeer per stalkerarmi. Io sono la vittima. Ha scritto un maledetto show su di me.