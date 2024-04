Il creatore della serie Babylon 5 è tornato a parlare del possibile reboot, attualmente ancora privo di una ‘casa’ dopo la rinuncia di The CW al progetto, condividendo con i fan un aggiornamento.

J. Michael Straczynski, come riporta Inverse, ha svelato che il potenziale show sta venendo proposto a varie emittenti e piattaforme che potrebbero essere interessate ad acquistarne i diritti.

Il creatore ha spiegato:

Si tratta di una questione di tempo e ostacoli. In origine stavamo sviluppandolo per The CW, poi Warner lo ha ripreso. Poi stavamo per proporlo sul mercato, ma è accaduta la fusione con Discovery e questo ci ha bloccato per un po’. Successivamente si è chiarito tutto. E poi è arrivato lo sciopero. Dopo quello, proprio mentre stavamo letteralmente per prepararci per proporlo. sono iniziate le indiscrezioni su una fusione tra Warner e Paramount.