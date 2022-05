La miniserieha battuto, un po’ a sorpresa,ai premidi cui sono stati svelati tutti i vincitori.

La cerimonia di premiazione, avvenuta ieri sera a Londra, è stata condotta da Richard Ayoade che ha dato il via alla serata ironizzando su molti argomenti, tra cui l’ormai famoso schiaffo di Will Smith a Chris Rock sul palco degli Oscar 2022.

Il comico ha infatti ricordato come i premi dedicati ai progetti televisivi, inizialmente, avessero solo cinque categorie:

C’era a malapena il tempo di alzarvi dalla sedia e prendere a schiaffi qualcuno.

Ayoade ha rassicurato i presenti dichiarando:

Possiamo riderci sopra. Non userò la vostra faccia per battute o per prenderle a pugni. Avete sofferto abbastanza. Nessuno lavora più duramente di noi, tranne le persone impegnate in altre professioni.

Tra i vincitori della serata c’è stata anche Jodie Comer, proclamata Miglior Attrice Protagonista battendo anche Kate Winslet in Omicidio a Easttown, che ha svelato come è nata la collaborazione con Jack Thorne che le ha permesso di essere protagonista di Help:

Gli ho mandato in modo imbarazzante dei messaggi privati alcuni anni fa per dirgli che volevo lavorare con lui. Non sapevo che Stephen Graham aveva fatto lo stesso.

Il Miglior Attore Protagonista è stato invece Sean Bean per Time.

Ecco tutti i vincitori:

Miglior Serie Drammatica

In My Skin (BBC Three)

Miglior Miniserie

Time (BBC One)

Miglior Serie Internazionale

The Underground Railroad (Amazon Prime)

Miglior Attrice Protagonista

Jodie Comer – Help (Channel 4)

Miglior Attore Protagonista

Sean Bean – Time (BBC One)

Miglior interpretazione femminile in una comedy

Sophie Willan – Alma’s Not Normal (BBC Two)

Miglior interpretazione maschile in una comedy

Jamie Demetriou – Stath Lets Flats (Channel 4)



Miglior Attore Non Protagonista

Matthew Macfadyen – Succession (HBO/Sky Atlantic)



Miglior Attrice Non Protagonista

Cathy Tyson – Help (Channel 4)

Miglior Comedy

Motherland (BBC Two)

Miglior progetto drammatico

Together (BBC Film/BBC Two)



Virgin Media must-see moment

Strictly Come Dancing – Il ballo di Rose e Giovanni su Symphony (BBC One)

Fonte: Variety