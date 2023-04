Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nella stagione 4 di Barry c’è una guest star davvero speciale: un regista premio Oscar di cui il protagonista Bill Hader ha parlato in una nuova intervista.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sugli episodi andati in onda negli Stati Uniti.

Nelle puntate si svela infatti l’identità del misterioso “Toro”, che lavora come manager: il filmmaker messicano Guillermo del Toro.

Rispondendo alle domande di Deadline, Hader ha ora raccontato:

Il modo in cui è stato coinvolto è stato che ha detto: ‘Mi piacerebbe essere nel tuo show’. E io ho risposto: ‘Oh, sì’. Poi ho scritto una parte per lui e ho detto ‘Ehi, amico. Ho scritto una parte per te. Il personaggio è chiamato Toro’. E penso che fosse rimasto un po’ sorpreso. Ha detto: ‘Davvero?’. E ho risposto: ‘Sì’.

Bill ha quindi aggiunto:

Guillermo mi ha poi scritto un messaggio in cui era scritto: ‘Sei serio?’. E ho replicato: ‘Sì, mi hai chiesto di farlo. L’ho fatto’. La sua risposta è stata: ‘Oh bene, quando lo giriamo? Quando lo faremo?’. Si è davvero in un certo senso entusiasmato e poco dopo Tiffany Hasbourne, che è la nostra costumista, è arrivata e mi ha detto: ‘Uh, quindi Guillermo ha il suo bastone’. E mi ha mostrato delle immagini: ‘Ecco il costume che preferisce’, ed è quello che abbiamo usato. Ho pensato: ‘O mio dio, eccolo’. Ed è andato a fare la prova costumi e ha girato la scena. Guillermo è stato grandioso.

Nelle puntate c’è poi spazio per un’altra guest star: Fred Armisen nel ruolo di un assassino su commissione che viene assunto per uccidere Barry, ma finisce per ferirsi.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere Guillermo del Toro in veste di guest star nella stagione 4 di Barry?

Fonte: Deadline