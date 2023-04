In occasione della premiere americana della stagione 4 di Barry, Bill Hader ha svelato cosa vorrebbe fare dopo il termine dello show.

Hader ha parlato con EW dell’ultima stagione di Barry e di cosa ha intenzione di fare dopo la sua fine. Avendo dedicato così tanto della sua vita allo show, Hader ha voglia di una vacanza, ma ha in mente cose più grandi una volta tornato:

Ne stavo parlando con la mia ragazza, e lei mi ha fatto notare che non vado in vacanza da 10 anni. Quindi sì, penso che andrò in vacanza. Non sono andato in vacanza solo per fare una vacanza. È sempre per lavoro o qualcosa del genere. Sono andato a San Francisco per uscire con la mia ragazza, ma questo non conta davvero come un viaggio. Quindi, penso che andrò in vacanza. Per quanto riguarda il lavoro, voglio fare un film. Mi piacerebbe dirigere un film. Le cose che sto scrivendo in questo momento tendono ad essere dei film. E se potessi pensare a un altro programma televisivo, sarebbe fantastico. Ma in questo momento, l’idea di fare un altro programma televisivo mi fa male alle ossa. Il mio corpo reagisce fisicamente. Abbiamo girato le stagioni 3 e 4 una dopo l’altra e qualcuno mi ha fatto notare che ho scritto, diretto e interpretato l’equivalente di quattro film in un anno e mezzo. Quindi, penso di aver bisogno di una pausa dal palinsesto televisivo. Non leggo un libro da molto tempo, quindi penso che probabilmente lo farò. Ho bisogno di guardare film, emozionarmi e ispirarmi di nuovo.