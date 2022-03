The CW

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel finale della stagione 3 di, andato in onda suquesta settimana, viene confermata l’esistenza nell’Arrowverse di un personaggio molto bizzarro dell’universo. Ovviamente, se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura di questa notizia.

Per poter fermare Joker (Nick Creegan), i protagonisti elencano una serie di armi che potrebbero utilizzare. Tra queste, la pistola dei condimenti del Re dei Condimenti, un personaggio creato da Bruce Timm per la serie animata di Batman, che combatte utilizzando le salse. Ovviamente la pistola non verrà scelta, ma è un piacevole easter egg.

Di seguito la descrizione del Re dei Condimenti:

Il Re dei condimenti è un nemico di Batman. Creato da Paul Dini e Randy Rogel, fa la sua prima apparizione del novembre del 1994, nell’episodio #83 della cartone animato “Batman: The Animated Serie”. Si tratta di un personaggio minore piuttosto bizzarro il cui vero nome è Mitchell Mayo

