Durante un’intervista con Variety, Daniel Brühl ha parlato del ruolo interpretato Becoming Karl Lagerfeld, la serie Disney+ in arrivo il 7 giugno.

La serie, che racconta l’ascesa di Lagerfeld nel mondo dell’alta moda parigina degli anni ’70, è stata per l’attore una vera sfida:

Ho avvertito un’enorme responsabilità. Karl Lagerfeld è un uomo iconico famoso che tutti conoscono, perciò volevo dare a questo personaggio la maggior complessità, verità, onestà, amore e passione possibile. Interpretare qualcuno come lui è qualcosa di avvincente e a volte intimidatorio. È stata come una montagna russa, che è una cosa che apprezzo sempre di più crescendo. È elettrizzante quando ti offrono ruoli come questo, è come un dono e mi riempie di gioia.