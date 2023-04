Steven Yeun, Ali Wong e lo showrunner di Beef – lo Scontro, Lee Sung Jin hanno commentato le accuse recenti di glorificazione dello stupro verso David Choe.

I tre hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale ai microfoni di Vanity Fair:

La storia che David Choe ha inventato nove anni fa è innegabilmente dolorosa ed estremamente inquietante. Non perdoniamo in alcun modo questa storia e capiamo perché è stata così sconvolgente e perché ha scatenato le polemiche. Siamo consapevoli che David si è scusato in passato per aver inventato questa storia orribile e lo abbiamo visto impegnarsi per ottenere il supporto di cui aveva bisogno nel prossimo decennio per migliorare se stesso e imparare dai propri errori.