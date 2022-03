torneranno come guest star in, il reboot di Willy il principe di Bel-Air di Peacok, disponibile su Sky e Now.

Reid (Frank’s Place, Snoops) e Watson-Johnson (General Hospital, Bob Hearts Abishola), che nello show degli anni ’90 erano Zia Viv e Viola “Vy” Smith (la mamma di Will) torneranno per il reboot drammatico. Invece di essere sorelle, interpreteranno Helen e Janice, membri del consiglio d’arte, nell’episodio 9 di Bel-Air, che dovrebbe andare in onda il 24 marzo su Peacock.

Bel-Air è ambientata nel presente. Al centro della trama c’è il percorso del giovane Will dalle strade di Philadelphia alle lussuose ville di Bel-Air, mostrando conflitti, emozioni e problemi che non avevano trovato spazio nella sitcom.

La serie è ideata da Morgan Cooper e prodotta da Will Smith, Jada Pinkett, Westbroke Studios e Universal Television.

Nel cast, oltre Jabari Banks, troveremo Adrian Holmes (V Wars) come Phillip Banks, Cassandra Freeman (Atlanta) come Vivian Banks, Olly Sholotan (All American) come Carlton Banks, Coco Jones (Good Luck Charlie) come Hilary Banks, Akira Akbar (Good Trouble) come Ashley Banks, Jimmy Akingbola (Ted Lasso) come Geoffrey, Jordan L. Jones (Snowfall) come Jazz e Simone Joy Jones (The Chair) come Lisa.

Fonte: Deadline