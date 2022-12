Element Pictures, dopo il successo ottenuto con Normal People, si occuperà dell’adattamento di un altro romanzo in serie tv: Bellies, il libro con cui ha esordito Nicola Dinan.

L’autrice collaborerà con la casa di produzione per sviluppare il progetto che sarà composto da otto episodi, ancora prima della pubblicazione del romanzo negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Bellies, secondo le anticipazioni, racconta la storia di due studenti queer, Tom e Ming, che si innamorando durante gli anni dell’università e la cui relazione subisce una svolta potenzialmente drammatica quando Ming svela di essere trans e decide di compiere la transizione.

Un comunicato – firmato dai produttori Ed Guiney, Andrew Lowe e Chelsea Morgan Hoffmann – dichiara:

Siamo rimasti immediatamente assorbiti e trasportati dalla storia d’amore di Tom e Ming, e dallo stile di scrittura di Nicola, in parte esilarante e in parte straziante. Pensiamo che il mondo abbia voglia di storie d’amore come la loro, che permette autenticamente di avere lo spazio e la complessità della loro dinamica in divenire, mentre Ming compie una transizione e i due entrano nell’età adulta, il tutto mentre onoriamo l’eccitamento e l’intensità del primo amore. Siamo felici di portare la loro storia sullo schermo e non potremmo essere più felici per il fatto che Nicola adatterà la sua stessa opera.