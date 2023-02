Ben McKenzie, dopo serie come Southland e Gotham, sembra tornerà sul piccolo schermo come protagonista di The Hurt Unit, progetto di cui ABC ha ordinato la realizzazione del pilot.

Il medical drama creato da Matt Lopez e John Glenn, ex showrunner di SEAL Team, dovrebbe raccontare la storia di un team altamente specializzato composto da chirurghi e infermieri che devono intervenire rapidamente sul campo per occuparsi di pazienti che non riuscirebbero ad arrivare in tempo in ospedale. La descrizione della potenziale serie sottolinea: “Quando i malati e i feriti non possono arrivare al pronto soccorso, la Hurt Unit (Hospital Urgent Response Team) interviene prestando loro soccorso”.

McKenzie avrà la parte di Danny, un chirurgo che si è fatto strada da solo e a capo del team di esperti che devono prendere decisioni in pochi secondi e nelle circostanze più difficili, spesso rischiando la propria vita. Nonostante sia senza alcun dubbio un eroe, Danny rischia in modo patologico e sembra destinato a subire una seria punizione. Il suo legame più profondo è quello con i professionisti di prima classe che condividono la sua passione, alcuni direbbero ossessione, per salvare vite.

Alla regia del pilot ci sarà Marc Webb, un esperto in progetti televisivi che ha già diretto episodi di Crazy Ex-Girlfriend, Limitless e Why Women Kill.

Che ne pensate del possibile ritorno di Ben McKenzie in tv con la serie The Hurt Unit? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine