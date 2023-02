Ben Stiller sarà il protagonista della miniserie Three Identical Strangers, progetto ispirato a una storia realmente accaduta che verrà prodotto da Sony TV.

Amy Lippman sarà showrunner, autrice e produttrice dell’adattamento per il piccolo schermo degli eventi narrati nell’omonimo documentario di SK Global e TriStar Television.

Stiller, negli ultimi anni particolarmente attivo in campo televisivo, è attualmente regista e produttore di Scissione, serie che ritornerà su Apple TV+ con una seconda stagione.

Al centro della trama ci saranno Bobby Shafran, David Kellman ed Eddy Galland: fratelli gemelli separati alla nascita che si ritrovano, per caso, da adulti, e scoprono il motivo per cui erano stati affidati a tre famiglie diverse.

I tre hanno scoperto per caso di essere fratelli negli anni ’80 e sono diventati un fenomeno mediatico, apparendo in talk show e film. Bobby, David ed Eddy erano stati al centro di uno studio scientifico per verificare come i diversi modi di far crescere un bambino avessero delle conseguenze, inserendo ognuno di loro in una famiglia proveniente da una diversa situazione economica.

