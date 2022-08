Better Call Saul 6: Bob Odenkirk parla delle scene con Walter White e Jesse Pinkman

Nella stagione 6 di Better Call Saul si è assistito al ritorno di Walter White e Jesse Pinkman e Bob Odenkirk ha ora parlato delle prossime scene in cui appariranno i protagonisti di Breaking Bad.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni!

Durante un’apparizione televisiva nella trasmissione The View, il protagonista di Better Call Saul ha spiegato:

La verità è che si è trattato solo dell’inizio. Ce ne sono altre con loro. E le scene che stanno per arrivare sono potenti.

Odenkirk ha aggiunto:

Amo che tutti pensino appariranno solo una volta, poi li vedono e reagiscono ‘Li abbiamo visti di nuovo!’. Io penso ‘Non sai mai cosa accadrà la prossima volta’. Non siate certi che li avete visti per l’ultima volta perché non è così.

Bryan Cranston, durante un podcast, aveva già anticipato che aveva girato delle sequenze insieme ad Aaron Paul e altre scene in cui i due attori non erano insieme. Per ora, tuttavia, non sono stati condivisi ulteriori dettagli riguardanti la partecipazione delle due star alla serie spinoff.

Nella puntata intitolata Breaking Bad si erano mostrati Walt e Jesse mentre rapivano Saul e lo portavano nel deserto di Albuquerque. I due assumeranno poi l’avvocato mentre si occupano della loro attività criminale.

