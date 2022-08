Better Call Saul 6: ecco cosa è accaduto nel crossover con Breaking Bad

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Better Call Saul ha finalmente proposto agli spettatori l’episodio crossover con Breaking Bad in cui appaiono Walter White e Jesse Pinkman, interpretati da Bryan Cranston e Aaron Paul.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non avete visto l’episodio e non volete anticipazioni.

La storia riprende con Saul Goodman che implora pietà nel sedile posteriore del veicolo-laboratorio di Walt e Jesse. Il protagonista interpretato da Bob Odenkirk incolpa Ignacio.

Dopo la breve scena, la serie torna a concentrarsi sul mondo post-Breaking Bad mostrando Francesca, la receptionist di Saul, che ora lavora occupandosi di alcuni appartamenti. La donna pensa di essere seguita, ma compie una svolta improvvisa in macchina, superando un cartellone pubblicitario di Bill Oakley, ora un avvocato della difesa, e raggiungendo una stazione di servizio abbandonata nel deserto, dove c’è un telefono a pagamento che inizia a suonare. Dall’altra parte della linea c’è Gene che vuole un aggiornamento. Francesca insiste nel poter prima avere quello che le è stato promesso, una busta piena di soldi, prima di dire che è ancora controllata, ma non spesso come in precedenza. Grazie alla conversazione tra i due si capisce che la moglie di Walt, Skyler, ha ottenuto la sua parte dell’accordo, lasciando ancora in sospeso solo Saul e Jesse Pinkman, la cui auto è stata trovata al confine. Gene fa delle domande riguardanti il riciclo del denaro e vari conti all’estero, ma i soldi sono stati tutti sequestrati dalle autorità, lasciandogli così a disposizione solo i contanti e diamanti che ha portato con sé dopo aver lavorato per anni per i criminali.

Gene e Francesca continuano a parlare svelando che Huell è tornato a New Orleans e la donna ha ricevuto una telefonata da Kim che le ha chiesto se Gene era vivo.

Il protagonista, dopo aver riagganciato, fa un’altra telefonata chiedendo di essere messo in contatto con Palm Coast Sprinklers a Titusville, Florida, provando poi a parlare con Kim. Gene viene mostrato mentre è agitato e sbatte il ricevitore del telefono, senza confermare o smentire che abbia parlato con Kim.

La serie mostra quindi Gene di nuovo a casa di Marion, dove lo trova Jeff. I due progettano un nuovo colpo. Gene va in un bar dove finge di bere, ingannando un uomo che viene poi fatto salire su un finto taxi guidato da Jeff che, una volta giunti a casa della loro vittima, gli offre una bottiglia d’acqua che contiene qualcosa che gli fa perdere i sensi, in modo da poter entrare in casa sua, fotografare documenti e carte di credito oltre a ricevute delle tasse e documenti della banca, senza dimenticare di ottenere varie password.

Le immagini regalano poi un altro momento con Walt e Jesse mentre Saul si rende conto di essere alle prese con il famoso Heisenberg. Jesse chiede invece chi è Lalo, ma l’avvocato cambia subito argomento.

Better Call Saul torna alla storia di Gene e ai suoi inganni ai danni di persone ubriache, che permettono di ottenere del denaro quando scambiano informazioni personali con un misterioso criminale.

La scena si sposta su Saul che riceve una visita di Mike, ottenendo degli aggiornamenti su alcuni clienti e parlando poi di Heisenberg. Mike spiega che è un ex insegnante alle prese con un cancro e che sta lavorando con un ex studente, Jesse Pinkman. Gus Fring non sa nemmeno della sua esistenza perché non è nessuno di rivelante. Saul, tuttavia, sostiene che la sostanza prodotta da Walter White sia la migliore sul mercato.

Gene e Jeff litigano poi a causa della loro ultima vittima, che hanno scoperto avere un cancro, e l’ex avvocato sostiene che non spetti al suo partner decidere quando interrompere l’attività. Gene decide così di andare a completare il lavoro, mentre le immagini mostrano un flashback di Saul mentre entra nel liceo di Walter White.

