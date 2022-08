Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6×12 di Better Call Saul ha svelato nuovi dettagli sulla storia di Kim e dei protagonisti di Breaking Bad.

La puntata si è aperta con degli eventi ambientati nella linea temporale della serie cult creata da Vince Gilligan, mostrando Saul (Bob Odenkirk) nel suo ufficio e l’arrivo di Kim (Rhea Seehorn), con lo scopo di firmare i documenti del divorzio.

Con un flash forward si mostra la donna dopo gli eventi di Breaking Bad mentre vive in Florida. Kim sta frequentando un nuovo uomo dopo Saul, ha cambiato look e sta conducendo una vita tranquilla, lavorando per Palm Coast Sprinklers. La protagonista riceve poi la telefonata mostrata senza audio nell’episodio precedente e la situazione prende una svolta negativa, con Kim che gli consiglia di consegnarsi alle autortità e ribadisce che non dovrebbe chiamarla. Saul le risponde però che sanno entrambi quanto non valga la pena gettare via la propria vita senza motivo, rivelando inoltre che Gus Fring (Giancarlo Esposito) e Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) sono morti. Kim dice a Saul che è felice che sia vivo e poi riaggancia.

Nella timeline in bianco e nero Kim ritorna ad Albuquerque dove fa tappa in alcuni luoghi come il tribunale, prima di andare a casa di Howard Hamlin (Patrick Fabian) e confessare tutto a Cheryl (Sandrine Holt), ricordando però che ci sono poche prove in grado di sostenere il suo racconto, liberandosi dal senso di colpa.

La scena seguente mostra Kim nell’ufficio di Saul, durante gli anni mostrati in Breaking Bad, mentre spiega all’ex marito che non ha preso la sua quota legata ai soldi di Sandpiper. Il personaggio interpretato da Rhea Seehorn se ne va dall’ufficio e incontra Jesse Pinkman (Aaron Paul), che sta riparandosi dalla pioggia e la riconosce, chiedendole poi un parere sull’avvocato.

Saul, nella puntata, si ritrova nella casa del malato di cancro mostrato nella precedente puntata. Jeff (Pat Healy), nel frattempo, si lascia prendere dal panico quando scopre di aver parcheggiato di fronte a due poliziotti e ha un piccolo incidente in macchina che lo porta in prigione.

Il protagonista ritorna a casa di Marion (Carol Burnett), per informarla dell’arresto, e scopre che la donna si è imbattuta in alcuni spot di Saul Goodman e, per difendersi da un potenziale attacco dell’ex avvocato, chiede aiuto schiacciando il bottone del telesoccorso e dichiarando che è stata attaccata dall’avvocato.

Vince Gilligan, che ha scritto e diretto Waterworks, ha ora parlato del momento dedicato a Jesse e Kim:

Volevamo una scena con i due partner dei due diversi show. Abbiamo pensato sarebbe stato delizioso vedere Kim Wexler e Jesse Pinkman insieme. Cosa sarebbe accaduto? Come si sarebbero trovati? Cosa avrebbe causato l’incontro? E abbiamo così avuto l’idea di condividere una sigaretta sotto la pioggia.

Lo sceneggiatore ha poi aggiunto:

Lavorare di nuovo con Aaron è stato meraviglioso. Stavamo girando al freddo e sotto la pioggia artificiale, che rende tutto brutto quando stai lì per nove, dieci ore come se fosse la pioggia vera… Si è trattato di una scena difficile da girare, ma l’ho amata così tanto. Non c’è uno scopo più grande per la storia per quanto riguarda il motivo per cui avevamo bisogno di questi due personaggi insieme. Semplicemente ci entusiasmava ‘idea. Volevamo vedere questi due mondi scontrarsi.

