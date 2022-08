Better Call Saul: Bob Odenkirk dice addio alla serie con un commovente video

Better Call Saul si è concluso dopo sei stagioni: il finale della stagione 6 è andato in onda lunedì, e per l’occasione il protagonista Bob Odenkirk ha pubblicato sui suoi canali social un emozionante video con cui dice addio al personaggio e ringrazia i fan.

Vi riportiamo la traduzione:

Tutti mi chiedono come mi sento a dire addio a Saul Goodman e a Better Call Saul, e non sono bravo a rispondere a questa domanda perché francamente è difficile per me guardare troppo da vicino quest’esperienza e perfino questo personaggio. Ci sono troppe parti mobili e si incastrano in maniera troppo splendida, è un mistero per me anche solo come sia stato possibile tutto questo.

Grazie per aver visto la serie. Voglio ringraziare Vince Gilligan e Peter Gould per avermi dato questa possibilità. Non ho fatto nulla per meritare questo ruolo, ma spero di essermelo guadagnato nel corso di sei stagioni. Il cast intorno a me: Rhea Seehorn, Michael McKean, Jonathan Banks… Tony Dalton, Michael Mando, Patrick Fabian e tutti gli altri. Giancarlo Esposito! Mi hanno reso tutti un attore migliore di quello che ero anche solo lavorando insieme o guardandoli lavorare. Voglio ringraziare la troupe ad Albuquerque, queste persone sono professionisti dolci e grandissimi lavoratori, grazie per tutto quello che avete fatto per rendere straordinaria questa serie.

E voglio ringraziare i fan. Grazie per averci dato una possibilità, perché siamo arrivati come spin-off di quella che forse è una delle serie più amate di tutti i tempi e avremmo potuto attirare odio anche solo per aver provato a fare la serie. Invece ci è stata data questa possibilità e speriamo di averne fatto buon uso. Grazie per essere rimasti con noi, Better Call Saul, una storia idiosincratica e osservata da vicino di un uomo davvero unico… a volte un po’ lenta, ma alla fine, se avete prestato attenzione, era la storia di ciò che c’è di grande dentro le persone.