Bob Odenkirk ha compiuto 60 anni e negli ultimi giorni il cast di Better Call Saul ha condiviso online i propri auguri.

Il 22 ottobre, per celebrare il suo grande amico e collega, Rhea Seahorn ha scritto:

Buon compleanno a questa rock star! Sono così felice che tu sia sul pianeta e nella mia vita. Ti voglio bene Bob Odenkirk!

Giancarlo Esposito ha condiviso un post in cui dichiara:

Buon compleanno Maestro!!!! Ti voglio bene Bob!

Patrick Fabian ha ribadito:

Ovviamente siamo felici! Oggi è il compleanno di Bob Odenkirk! Mandategli dell’affetto per il suo compleanno oggi!

Michael McKean e il produttore esecutivo Peter Gould si sono aggiunti al coro di auguri online.

Happy birthday to our @mrbobodenkirk! — Michael McKean (@MJMcKean) October 22, 2022

Happy birthday to the MAN! Have a great one, ⁦@mrbobodenkirk⁩ !! pic.twitter.com/kjYU3QljRt — Peter Gould (@petergould) October 22, 2022

Come si è conclusa la storia di Better Call Saul

La storia di Saul/Jimmy si è conclusa nella serie Better Call Saul mostrandolo in prigione, dopo aver ammesso il suo coinvolgimento nei crimini compiuti da Walter White. Lo show ha inoltre mostrato un incontro tra il protagonista e l’ex moglie Kim. L’epilogo della storia è stato comunque lasciato un po’ in sospeso. Rhea ha ammesso:

Il finale è stato lasciato volutamente aperto all’interpretazione. Lo mostra mentre dice ‘Abbiamo avuto un grandioso percorso ed è okay?’ o è qualcosa più simile a ‘Siamo ancora grandiosi insieme. E potremmo ancora fare qualcosa insieme. Potremmo fare ancora qualcosa insieme legalmente’. Per me stava dicendo ‘Credo ancora che tra di noi ci sia un rapporto’. A prescindere da che tipo di legame sia.

Secondo l’attrice, infatti, il gesto che Jimmy fa con le mani ha un significato specifico:

Sembrava qualcosa simile a ‘C’è ancora qualcosa di grandioso tra di noi. Non tutto quello che eravamo insieme era negativo. C’è qualcosa di grandioso riguardante noi due insieme’. E l’ho fatta guardare verso di lui come simbolo che ammette sia vero, anche se non è pronta a dire cosa voglia dire.

