Better Call Saul, Vince Gilligan spera che i fan apprezzino il finale: “Se non vinciamo il Nobel…”

Manca ormai poco all’uscita del finale di Better Call Saul: lunedì l’ultimo episodio della stagione 6 concluderà la serie, che da noi va in onda su Netflix.

Incontrando i giornalisti ai TCA, i produttori esecutivi Vince Gilligan e Peter Gould hanno rivelato di avere delle aspettative elevate circa le reazioni del pubblico al finale. Sorridendo, Gilligan ha spiegato che “Se non vinciamo il Premio Nobel per questo saremo molto delusi!”

Gould, che ha scritto e diretto l’episodio, si è sentito ovviamente sotto pressione:

È molto spaventoso. Mani sudate, notti insonni. E sì, voglio dire, penso che quando mi viene chiesto “a chi piacerà la puntata?” la mia risposta sia… lo sappiamo. Penso che noi che abbiamo realizzato la serie siamo molto felici di come si concluderà. Spero, spero, spero veramente che tutti gli altri siano d’accordo con noi, perché la cosa di cui vado più fiero di questa serie è che è fedele a se stessa. E stiamo giocando nello stesso campo in cui abbiamo iniziato. È un grande risultato. Per il resto, possiamo solo sperare che il finale soddisfi tutti i sogni e le speranze dei fan! Certo, un Premio Nobel sarebbe grandioso. Perché ti danno anche dei soldi, non è solo un trofeo!

Gilligan ha ammesso di essere molto fiero, e che “Peter ha fatto un lavoro fantastico”. Un commento che ha ripetuto anche Bob Odenkirk sempre ai TCA:

Non mi sento stressato a riguardo, e non lo sono sin da quando ho letto la sceneggiatura. Gould e gli sceneggiatori hanno trovato un modo per concludere la serie arrivando al cuore. Penso che l’altro motivo per cui non sono stressato è che nel corso di sei anni il nostro pubblico è stato incredibile, hanno capito subito com’era la nostra serie. Breaking Bad è qualcosa di gigantesco, una colonna portante della televisione, quindi ho sempre avuto il timore che questo gettasse un’ombra scura sulla nostra serie. Ma non credo sia successo. Abbiamo trovato il nostro posto e il finale va proprio in quella direzione.