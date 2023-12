Qualche tempo fa, sembrava che Nicole Kidman avesse confermato lo sviluppo di una terza stagione per Big Little Lies. Tuttavia, da allora, le informazioni sono diventate scarse, ma la speranza che il progetto possa concretizzarsi è ancora viva. In una recente intervista concessa a Harper’s Bazaar, una delle protagoniste di questa acclamata serie HBO, Shailene Woodley, ha toccato il delicato argomento di una possibile terza stagione, ammettendo:

Realizzare una terza stagione sarebbe un sogno per noi. Lavorare insieme a quella serie è stato molto significativo, e l’impatto che ha avuto su così tante persone in tutto il mondo, così come su di noi, è stato qualcosa che nessuno di noi si aspettava. Quello che mi entusiasma di più riguardo alla possibilità di una terza stagione, ancor più di quanto possa immaginare per il personaggio di Jane, è il fatto che i bambini dello show non sono più bambini – ora sono adolescenti! Il nostro brillante regista Jean-Marc Vallée, che ha dato vita a Big Little Lies e l’ha resa veramente ciò che è, purtroppo non è più con noi. Durante il suo funerale l’anno scorso, tutti i ragazzi sono venuti, e il cast al completo era presente. Guardandomi intorno, mi sono chiesta: ‘Dove sono i nostri figli?’. Le loro voci sono cambiate, stanno vivendo l’adolescenza [agita le mani sul viso per enfatizzare l’acne], e l’angoscia si fa sentire. Questo, per me, è l’aspetto più stimolante della prospettiva di una terza stagione. Com’è la vita per coloro che non sono più bambini?