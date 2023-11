Siete pronti a tornare a Monterey? Lo scorso venerdì, durante un Q&A in occasione di un evento ospitato dalla LPGA durante il CME Group Tour Championship a Naples, in Florida, la star e produttrice esecutiva di Big Little Lies, Nicole Kidman, ha annunciato con grande disinvoltura che è in programma una terza stagione dell’amato show targato HBO.

“Ho amato Big Little Lies“, ha detto in un video postato sull’account Instagram di Deuxmoi quando le è stato chiesto quali fossero i suoi ruoli preferiti, prima di aggiungere: “Vi porteremo una terza stagione, ve lo dico giusto per vostra informazione“.

HBO ha rifiutato di commentare l’annuncio del quasi-rinnovo della Kidman.

La Kidman aveva già espresso il suo forte desiderio di tornare a collaborare con le co-star Reese Witherspoon (anche lei tra gli EP), Shailene Woodley, Zoë Kravitz e Laura Dern per un terzo capitolo del franchise vincitore di Emmy, dichiarando nell’ottobre 2020 a TVLine: “Ci sono così tante storie straordinarie da raccontare, e sono aperta a tutte le diverse prospettive. Ci amiamo tutti e vogliamo lavorare insieme. Siamo profondamente interconnessi ora. Che questa cameratismo produca una storia affascinante, complessa e importante, è un’altra questione. Dovrebbe essere una storia che ci lascia senza parole“.

E sebbene il collega produttore esecutivo David E. Kelley abbia già riconosciuto la miriade di ostacoli logistici che si frappongono a una potenziale terza stagione – in particolare gli impegni del cast ma nonostante questo, Kelley ha sempre dichiarato che nessuno aveva rinunciato all’idea di riunire il gruppo in futuro.

Nel frattempo, la morte prematura del produttore esecutivo di Big Little Lies (e regista della prima stagione) Jean-Marc Vallée, avvenuta nel 2021, sembra essere stata un altro ostacolo, come ha notato Kravitz lo scorso anno: “Non posso immaginare di andare avanti senza di lui”, aveva detto a GQ. “È stato davvero il visionario di quello show“.

