è stato appena rinnovato per una terza stagione dalla ABC , e contestualmente all’annuncio del rinnovo è stato annunciato cheavrà un ruolo ricorrente nei nuovi episodi.

La star di Supernatural e The Boys farà il suo debutto nel finale della stagione 2 (in onda il 19 maggio) nei panni di Beau Arlen, un “buon vecchio ragazzo del Texas, affascinante e sicuro di sé, che assume temporaneamente il ruolo di sceriffo e nuovo capo di Jenny Hoyt come favore nei confronti del suo amico, lo sceriffo Tubb (Patrick Gallagher). Nel finale, Ackles affiancherà di Kylie Bunbury e Katheryn Winnick.

Anche Jamie-Lynn Sigler è stata promossa a regular nella stagione 3 di Big Sky. L’attrice ha fatto il suo debutto nei panni di Tonya, una cameriera diventata boss del crimine.

La seconda stagione di Big Sky dovrebbe arrivare a giugno in Italia su Disney Plus.

Ricordiamo che Ackles interpreterà Soldier Boy nella terza stagione di The Boys, in onda su Prime Video a giugno, e tornerà anche nello spin-off di Supernatural intitolato The Winchesters, da poco ordinato ufficialmente da The CW. Infine sta lavorando a una serie DC prodotta da Greg Berlanti, un progetto ancora avvolto nel mistero.

