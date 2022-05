In vista degli upfront, che si terranno la settimana prossima, anche la ABC ha annunciato il rinnovo delle serie che erano rimaste in forse per la stagione 2022/2023, inoltre ha dato il via libera a diverse serie che aveva in sviluppo.

Big Sky rinnovato

La serie è stata rinnovata per una terza stagione. La seconda stagione è stata vista in media da 5.8 milioni di spettatori con un rating di 0.7 (nell’arco di una settimana), in calo del 22 e 26% rispetto alla prima stagione.

A Million Little Things rinnovato

La serie è stata rinnovata per una quinta stagione che potrebbe essere l’ultima. Finora la serie ha avuto una media di 4.1 milioni di spettatori con un rating di 0.7 (nell’arco di una settimana), in calo del 20 e 30% rispetto alla stagione precedente.

The Conners rinnovato

La serie è stata rinnovata per una quinta stagione. Nel corso della quarta stagione ha avuto una media di 4.8 milioni di spettatori e un rating di 0.8 (nell’arco di una settimana), in calo del 14 e 27% rispetto alla stagione precedente.

Home Economics rinnovato

La serie è stata rinnovata per una terza stagione. La seconda stagione ha avuto una media di 2.9 milioni di spettatori con un rating di 0.5 (nell’arco di una settimana), in calo del 17 e 29% rispetto alla prima.

The Wonder Years rinnovato

La serie è stata rinnovata per una terza stagione. La serie finora ha avuto una media di 3 milioni di spettatori con un rating di 0.6 (nell’arco di una settimana), e come precedentemente annunciato proseguirà senza Fred Savage che è stato licenziato.

The Rookie: Feds, ordinata la serie

Ordinato lo spin-off di The Rookie, la serie procedurale con Nathan Fillion. Si intitolerà The Rookie: Feds e vedrà nel cast Niecy Nash-Betts, nei panni di Simone Clark, la novellina più “vecchia” dell’accademia dell’FBI. Il personaggio aveva fatto il suo debutto in un backdoor pilot in due parti andato in onda durante l’attuale stagione di The Rookie. Torneranno anche Frankie Faison e Felix Solis, mentre Kat Foster non farà più parte della serie.

Not Dead Yet, ordinata la serie

Ordinata Not Dead Yet, comedy con Gina Rodriguez (Jane the Virgin) nei panni di Nell, una donna che si auto definisce un “disastro”, al verde e rimasta single da poco. Finisce per accettare un lavoro come scrittrice di coccodrilli funebri, e inizia a ricevere consigli sulla vita da una “fonte inaspettata”. Nel cast anche Joshua Banday e Angela Gibbs.

Alaska, ordinata la serie

La ABC ha ordinato anche Alaska, con protagonista Hilary Swank nei panni di una giornalista caduta in disgrazia che si trasferisce da New York ad Anchorage, in Alaska, per lavorare in un giornale locale. Nel cast anche Jeff Perry, Matt Malloy e Meredith Holzman.

