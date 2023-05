La serie è andata in onda dal 21 giugno 2016 su Sky Atlantic HD

A differenza di molti altri show che si sono completamente fermati, la serie tv di Showtime Billions non verrà colpita dallo sciopero della WGA.

Nella giornata di ieri, l’ingresso dello studio in cui viene girato Billions è stato bloccato. Una fila di manifestanti lo ha bloccato per buona parte del pomeriggio, impedendo alla produzione di entrare.

Lo studio è rimasto chiuso per circa quattro ore dopo che i membri del cast e della troupe hanno deciso di non superare i manifestanti della WGA. Paramount non ha commentato la chiusura temporanea dello studio.

Tuttavia, quella decisione del cast e della troupe di non oltrepassare il picchetto WGA è stata rispettata dalla produzione e dalla casa madre di Showtime Paramount Global, e non ci saranno ripercussioni. Le riprese dello show sono infatti riprese nel tardo pomeriggio del giovedì.

Nella settima stagione di Billions le alleanze si ribalteranno e vecchie ferite verrano sfruttate come armi, mentre le lealtà verranno messe alla prova. Il tradimento assumerà delle proporzioni epiche e i nemici diventeranno delle caute amicizie.

Nel cast Paul Giamatti, Corey Stoll, Maggie Siff, David Costabile, Asia Kate Dillon, Condola Rashad, Jeffrey DeMunn, Sakina Jaffrey, e Daniel Breaker.

Billions è stata creata e prodotta da Brian Koppelman e David Levien, in collaborazione con Andrew Ross Sorkin. Beth Schacter collabora con i due produttori in veste di showrunner.

