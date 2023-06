Il sito del magazine Empire ha condiviso una foto esclusiva tratta dalla stagione 6 di Black Mirror che ritrae Aaron Paul e Kate Mara, mentre, intervistato dalla rivista, il creatore della serie Charlie Brooker ha inoltre commentato l’attuale situazione dell’Intelligenza Artificiale.

Lo sceneggiatore ha spiegato:

Ho giocato un po’ con ChatGPT. La prima cosa che ho fatto è stata digitare ‘genera un episodio di Black Mirror’ e ha prodotto qualcosa di simile che, a prima vista, sembra plausibile, ma poi ti accorgi che è spazzatura. Perché è fatto cercando tutte le sinossi delle puntate di Black Mirror, e in un certo senso le mescola insieme. Poi se approfondisci un altro po’, pensi ‘Oh, non c’è in realtà nessun pensiero originale’.

La sua esperienza lo ha quindi spinto a riflettere su cosa eviterà in futuro:

Ho capito che avevo scritto molti episodi in cui qualcuno dice ‘Oh, ero dentro un computer fin dall’inizio!’. Quindi ho pensato: ‘Semplicemente escluderò tutto quello che penso sia un episodio di Black Mirror’. Non ha senso avere uno show antologico se non puoi andare contro le tue stesse regole. Si è trattato semplicemente di un bel bicchiere d’acqua gelata in faccia.

La foto condivisa da Empire è tratta dalla puntata Beyond the Sea, la cui storia è ambientata in una versione alternativa del 1969, proponendo sugli schermi una versione distopica del passato, del presente e del futuro.

Brooker ha ideato la storia e ha poi pensato che sarebbe stato interessante ambientare la storia alla fine degli anni ’60, periodo che influenza il modo in cui i personaggi pensano e si comportano.

Che ne pensate delle dichiarazioni di Charlie Brooker sull’Intelligenza Artificiale e della nuova foto della stagione 6 di Black Mirror?

