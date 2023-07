Netflix ha recentemente rilasciato la sesta stagione della sua serie di successo, Black Mirror. Tra i nuovi episodi, c’è uno in particolare che ha attirato l’attenzione del pubblico: “Beyond the Sea”. In questo episodio, che si svolge in una versione futuristica del 1969, troviamo Josh Hartnett (Penny Dreadful) e Aaron Paul (Breaking Bad) nel ruolo di astronauti. La trama ruota attorno a un mondo in cui gli astronauti possono vivere una vita normale sulla Terra grazie all’ausilio di robot. Tuttavia, come spesso accade in Black Mirror, le cose prendono una piega inaspettata e l’episodio presenta un colpo di scena finale che ha suscitato diverse reazioni tra gli spettatori. In una recente intervista con The Hollywood Reporter, Aaron Paul ha rivelato un retroscena interessante. L’attore ha svelato che era inizialmente stato preso in considerazione per far parte del cast dell’episodio “USS Callister” della quinta stagione di Black Mirror.

“La dinamica dell’industria dell’intrattenimento è davvero affascinante. Una volta che conosci Charlie [Brooker], ti rendi conto che la sua opinione ha un peso significativo“, ha dichiarato Paul in una recente intervista al trade. “Ero entusiasta dell’opportunità di partecipare a USS Callister come un omaggio ai fan di Breaking Bad. È come un piccolo easter egg. Fin dai primi episodi trasmessi nel Regno Unito, sono diventato un grande fan di Black Mirror e ho espresso a Charlie il mio desiderio di far parte di quel fantastico universo da lui creato. Sono davvero felice che siamo riusciti a realizzare questo sogno. Abbiamo provato a collaborare nella scorsa stagione, ma purtroppo non siamo riusciti per problemi logistici. Perciò sono grato che Charlie abbia continuato a pensare a me e che siamo riusciti a concretizzare questa opportunità.”

“Oh, sì. L’episodio Beyond the Sea è stato un sogno che si è avverato. Nel momento in cui ho ricevuto la telefonata che mi diceva che era arrivata l’offerta, ho immediatamente aperto il copione sul mio telefono e ho letto l’intero episodio in poco più di un’ora. L’ho preso al volo e sono stato entusiasta del fatto che abbia pensato a me per un personaggio così complicato“, ha concluso Paul a proposito dell’episodio di Black Mirror.

