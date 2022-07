Funko ha annunciato un nuovo POP dal mondo di Bleach, raffigurante il protagonista Ichigo Kurosaki in versione Hollow.

Il POP come potete vedere qui sotto, sarà disponibile anche in versione Chase che si illumina al buio. Si tratta della forma Hollow completa di Ichigo, con il kimono da shinigami strappato e completamente in forma mostruosa.

Come ogni volta che parliamo di POP, vi invitiamo a informarvi presso i vostri fornitori di fiducia nel caso vogliate preordinarlo.

Nel frattempo vi ricordiamo che Bleach tornerà con una nuova saga animata, di cui la sceneggiatura e la regia saranno curate da Tomohisa Taguchi insieme a Masaki Hiramatsu. Il character design sarà curato da Masahsi Kudo. I primi due episodi andranno in onda l’11 settembre in anteprima, mentre da ottobre 2022 la serie proseguirà a cadenza settimanale.

Le prime 15 stagioni dell’anime di Bleach sono disponibili su Amazon Prime Video.

