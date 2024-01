Tite Kubo, l’autore di Bleach, ha confermato che parteciperà più attivamente ai prossimi episodi di Thousand-Year Blood War.

Rispondendo a un Q&A sul suo blog personale, Kubo ha confermato la propria supervisione sul Cour 3 di Thousand-Year Blood War:

Sto controllando le impostazioni e la produzione della grafica dell’anime e dello storyboard per il terzo cour dell’anime. Sento che sto iniziando a essere più coinvolto nei dettagli dello storyboard degli episodi. Normalmente, quando un manga diventa video, l’immagine o il messaggio del manga varia leggermente a seconda del pubblico o del destinatario, quindi il mio compito attuale è quello di colmare le discrepanze tra le diverse scene in dettaglio.

BLEACH: Thousand-Year Blood War segue Ichigo Kurosaki, che ha acquisito i poteri di un Mietitore di Anime grazie a un incontro fortuito. In quanto mietitore di anime sostitutivo, Ichigo è rimasto coinvolto nel tumulto della Soul Society, un luogo in cui si riuniscono le anime defunte. Ma con l’aiuto dei suoi amici, Ichigo supera ogni sfida e diventa ancora più forte. Quando nuovi Mietitori di Anime e un nuovo nemico appaiono nella sua città natale, Karakura, Ichigo torna sul campo di battaglia con la sua Zanpakuto per aiutare i bisognosi. Nel frattempo, la Soul Society assiste a un’improvvisa impennata nel numero di Hollow distrutti nel mondo dei vivi, ricevendo anche altre segnalazioni di scomparsa di residenti nel Distretto di Rukon. Infine, il Seireitei, patria dei Mietitori di Anime, viene attaccato da un gruppo che si fa chiamare Wandenreich. Guidati da Yhwach, il padre di tutti i Quincy, i Wandenreich dichiarano guerra ai Mietitori di Anime con il seguente messaggio: “Tra cinque giorni, la Soul Society sarà annientata dal Wandenreich”. La storia e la verità tenute nascoste dai Mietitori di Anime per mille lunghi anni vengono finalmente portate alla luce. Tutto deve giungere a una conclusione: che la battaglia finale di Ichigo Kurosaki abbia inizio!



Oltre al manga acclamato dalla critica e all’anime leggendario, l’universo di “BLEACH” comprende videogiochi, musical e un adattamento cinematografico live-action, che rende “BLEACH” molto più di un semplice franchise fino a farlo diventare un punto di riferimento culturale per milioni di fan in tutto il mondo.

