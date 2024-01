Screen Rant Plus ha intervistato Michael Green e Amber Noizumi, creatori della serie animata Netflix Blue Eye Samurai proprio quando la stessa serie ha debuttato sulla piattaforma streaming, ovvero il 3 novembre.

La serie, come sappiamo, è stata rinnovata per una seconda stagione (trovate tutti i dettagli qui). Ma quando questa possibilità era ancora in forse, Green e Noizumi hanno rivelato che nei loro intenti c’era la volontà di continuare la storia di Mizu per almeno 3 o 4 stagioni e anche in uno spin-off. Ecco le loro dichiarazioni al riguardo:

Amber Noizumi: Abbiamo molte storie nei nostri cuori che stiamo solo aspettando di realizzare. Non stiamo lavorando ad una seconda stagione. Stiamo aspettando la première della prima stagione e vediamo quanto successo avrà. Abbiamo bisogno che tutti lo guardino, a partire dal 3 novembre, e poi ci sarà una seconda stagione. Michael Green: Sì, cosa che abbiamo. Amber Noizumi: Sì. Michael Green: È tutto pianificato. La seconda stagione ha uno schema approvato. Nel profondo del nostro cuore vogliamo raccontare almeno tre, quattro stagioni. Conosciamo la fine di questa storia. Ci piacerebbe continuare. Conosciamo lo spin-off. Amber Noizumi: una serie spin-off, in cui Ringo… Michael Green: Sappiamo esattamente dove andrà a finire in futuro. Speriamo solo che il pubblico dei contenuti originali si presenti e abbia voglia di altre storie.

La serie è realizzata dallo studio d’animazione Blue Spirit, ed è stata acclamata dalla critica oltre che dal pubblico, finendo in Top-10 su Netflix.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

I film e le serie imperdibili