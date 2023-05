Una scena della serie animata Bluey è stata rimossa dopo le accuse di fat shaming e grassofobia.

Nella sequenza rimossa dalla puntata intitolata Exercise si vedeva Bandit, il padre di Bluey, mentre si lavava i denti e poi si pesava mentre Bluey era nella vasca.

Bandit diceva poi che doveva fare più esercizio fisico, prima che entrasse Chilli, la madre del protagonista, insieme alla figlia Bingo. Chilli diceva che lo stesso valeva per lei. Bandit veniva quindi mostrato mentre si guardava allo specchio tenendosi i cm di troppo sui fianchi. Bluey proponeva quindi al padre di fare più esercizio fisico.

La puntata è stata accusata da alcuni esperti che hanno sostenuto trasmetta ai bambini idee legate alla grassofobia e ai pregiudizi nei confronti del cibo.

Dopo i tagli effettuati, l’episodio su ABC inizia mentre Bandit sta provando a fare dell’esercizio fisico.

Un portavoce di ABC ha dichiarato:

Il recente episodio di Bluey, Exercise, è stato modificato dalla ABC seguendo una decisione presa dai realizzatori del programma. La nuova versione offre alle famiglie l’opportunità di gestire delle conversazioni importanti come preferiscono. Essendo la casa di Bluey, ABC sostiene la decisione di rimontare la puntata e abbiamo aggiornato l’episodio sulle nostre piattaforme. BBC Studios userà la versione modificata per la distribuzione globale e sostiene questa decisione.

La decisione presa è stata apprezzata dalla Butterfly Foundation, che sostiene chi ha dei problemi alimentari. La dottoressa Sarah Squire ha infatti, come riporta The Guardian, ringraziato ABC per aver ascoltato le critiche e aver risposto.

La dottoressa Hannah Jarman del Centre for Social and Early Emotional Development della Deakin University ha invece sostenuto che è stato grandioso vedere come ABC e i realizzatori del programma abbiano affrontato in modo serio la questione e abbiano agito in fretta:

Piuttosto che promuovere e normalizzare degli atteggiamenti negativi nei confronti del nostro corpo, dovremmo incoraggiare i nostri figli ad avere dei rapporti sani con il loro fisico, tra cui fare esercizio e movimento in modi piacevoli. I genitori possono avere un ruolo importante nell’aiutare i bambini e gli adolescenti a sviluppare un’immagine positiva del proprio corpo. Un modo potente per farlo è diventare un esempio con atteggiamenti e comportamenti che vorreste vostro figlio avesse. Essere un modello di comportamento non vuol dire essere perfetti o essere sempre positivi nei confronti del proprio corpo, anche se si tratta di riflettere sulle cose come il modo in cui si parla del proprio fisico di fronte a un giovane e pensare al fatto che potrebbe copiare alcuni dei vostri comportamenti.

La scelta di rimuovere la scena non è stata però apprezzata in modo unanime, il Dottor Nick Coatsworth, ex Ufficiale Capo sanitario dell’Australia, ha semplicemente invitato a smettere di compiere modifiche sulla serie, mentre Karl Stefanovic, conduttore del Today show su Channel Nine, ha invitato i critici a calmarsi.

Che ne pensate della scelta di rimuovere una scena da Bluey dopo le accuse di fat shaming?

Fonte: The Guardian