CBS ha annunciato la conclusione di Bob Hearts Abishola dopo 5 stagioni e Gina Yashere, che ha co-creato la serie, ha rivelato che spera il progetto venga salvato da un’altra emittente o piattaforma di streaming dopo la cancellazione.

La serie racconta la storia d’amore tra Bob (Billy Gardell), che ha avuto un attacco di cuore, e la sua infermiera Abishola (Folake Olowofoyeku).

Intervistata da The Wrap, la co-showrunner ha raccontato:

Lascerò il compito a Chuck Lorre perché lui è il capo. Ma stiamo sperando. Non c’è niente che possa fermare qualcuno se volesse recuperare lo show e continuarne la storia, e sono disposta a farlo. Sarò pronta con il mio laptop, pronta a portare lo show a chiunque lo voglia produrre. Netflix, dove sei?

Lorre, creatore di show come Due uomini e mezzo e The Big Bang Theory, era uno dei produttori tramite la sua Chuck Lorre Productions, in collaborazione con Warner Bros Television. Per ora non ci sono alcune informazioni legate a un possibile tentativo di salvare la serie.

Yashere ha dichiarato:

Alcuni show finiscono, vengono messi in pausa, e non sai se torneranno sugli schermi oppure no. Quindi vedete serie che finiscono e non si ottiene la stessa soddisfazione perché non lo sapevano. Possono chiudere alcuni aspetti lasciati in sospeso, continuare delle storie e fare delle cose che potrebbero essere lasciati alla stagione successiva.

Il cast e i realizzatori di Bob Hearts Abishola, invece, sono stati informati della cancellazione e hanno potuto concludere in modo soddisfacente la serie.

Tra gli interpreti c’erano anche Christine Ebersole (Dottie), Matt Jones (Douglas), Maribeth Monroe (Christina), Vernee Watson (Gloria), Shola Adewusi (zia Olu), Barry Shabaka Henley (zio Tunde), Travis Wolfe Jr. (Dele), Bayo Akinfemi (Goodwin), Anthony Okungbowa (Kofo), Saidah Arrika Ekulona (Ebunoluwa), e Yashere (Kemi), la cui presenza nella stagione finale era stata ridotta rispetto alle puntate precedenti.

