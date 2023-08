Bayo Akinfemi ha condiviso la sua reazione alla notizia che molti membri del cast di Bob Hearts Abishola diventeranno delle presenze ricorrenti a causa dei tagli al budget a disposizione della produzione.

L’attore, interprete di Goodwin, è stato tra le presenze regolari della sitcom fin dal debutto sugli schermi del progetto. Akinfemi e altri 10 attori, tuttavia, prima del rinnovo per la quinta stagione, è stato informato che non apparirà in tutte le puntate a causa del budget ridotto. Le uniche presenze regolari nel cast saranno quindi i due protagonisti Billy Gardell e Folake Olowofoyeku.

Intervistato da The New York Times, Bayo ha dichiarato che è rimasto, come i suoi colleghi, sorpreso dalla notizia:

Siamo delusi, ma capiamo inoltre che in fondo si tratta di affari.

La serie ha ottenuto il rinnovo da parte di CBS per 13 episodi e gli attori ricorrenti appariranno in cinque puntate.

Bob Hearts Abishola racconta la storia di un uomo di mezza età che si innamora della sua infermiera, immigrata niegeriana, mentre sta recuperando da un attacco di cuore.

Nel cast ci sono anche Gina Yashere, Christine Ebersole, Matt Jones, Maribeth Monroe, Vernee Watson, Barry Shabaka Henley, Travis Wolfe Jr., Shola Adewusi, Anthony Okungbowa e Akinfemi.

Che ne pensate dei commenti di Bayo Akinfemi ai tagli al budget di Bob Hearts Abishola?

Fonte: Deadline