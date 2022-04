, star di Better Call Saul, collaborerà nuovamente con AMC in occasione della serieIl progetto è attualmente in fase di sviluppo e si basa sull’omonimo romanzo scritto da Richard Russo.

Al centro della storia ci sarà William Henry Devereaux Jr (Bob Odenkirk), l’improbabile capo facoltà del dipartimento di letteratura di un’università in difficoltà economiche situata in Pennsylvania. L’uomo sarà inoltre alle prese con una crisi di mezza età.

La sceneggiatura sarà firmata da Aaron Zelman e Paul Liberstein, impegnati anche come co-showrunner e produttori della serie.

Peter Farrelly ne sarà regista e produttore in collaborazione con Odenkirk, Russo, Naomi Odenkirk e Marc Provissiero.

Il debutto dello show dovrebbe avvenire nel 2023.

Bob Odenkirk ha dichiarato:

Ho amato l’approccio di Paul e Aaron al romanzo eccellente e divertente di Richard. Ancora una volta è un progetto con AMC che si concentra su un personaggio con sensibilità e profondità. Questo ambiente sembra davvero pertinente alle conversazioni che stiamo facendo tutti e sono attirato dal tono all’insegna dell’umanità e dell’umorismo presente nel romanzo. Non vedo l’ora di interpretare questo ruolo, qualcosa di più leggero rispetto ai miei progetti recenti, ma ancora osservato con attenzione e intelligente.

Fonte: Variety