L’attore si era sentito male mentre era sul set di Albuquerque il 27 luglio 2021. Il 7 agosto aveva invece confermato che aveva avuto un “piccolo attacco di cuore”, ma si sentiva meglio.

Odenkirk ha ora spiegato:

Uno degli asperti gli aveva infatti detto di iniziare subito un trattamento medico e l’altro che si poteva aspettare. La star di Better Call Saul ha ascoltato l’opinione del medico che gli aveva detto che poteva attendere prima di affrontare il problema medico, situazione che ha però portato al problema subito sul set.

L’attore ha aggiunto:

Stavamo girando una scena, stavamo lavorando dalla mattina, e per fortuna non sono tornato nella mia roulotte.

Bob ha invece preferito andare a fare un po’ di attività fisica dove trascorreva il tempo libero con i colleghi, crollando a terra:

Con lui c’era anche Patrick Fabian e le loro urla di aiuto hanno fatto arrivare immediatamente dei soccorsi. Rosa Estrada, che si occupava della salute e della sicurezza del cast, e l’assistente alla regia Angie Meyer hanno iniziato a fare il massaggio cardiaco e hanno potuto usare un defibrillatore. Dopo due scariche il polso dell’attore era apparso irregolare, prima di sparire. La terza volta, per fortuna, ha riportato la situazione cardiaca alla normalità. Il giorno dopo, presso il Presbyterian Hospital di Albuquerque, si è quindi sottoposto a un piccolo intervento che ha permesso di rimuovere l’ostruzione e inserire due stent.

Odenkirk è quindi tornato, una volta ristabilitosi, sul set dell’ultima stagione che ha descritto come “un modo stimolante per finire la serie”. L’episodio finale, inoltre è stato “tutto quello che sperava” Bob che ha aggiunto:

Ho però dovuto leggerlo di nuovo. Ma ciò che mi piace è che non è cheap, non è facile, non sembra una caricatura. Penso sia piuttosto grandioso. Vorrei finire con questo focus sullo sviluppo del personaggio. Si tratta proprio di questo, invece che proporre qualcosa che coinvolga semplicemente le armi. Immagino ci siano un paio di pistole, ma non come in altri episodi.