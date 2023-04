Tra i prossimi progetti dei DC Studios, dopo l’arrivo di James Gunn e Peter Safran alla guida, ci sarà una serie dedicata alle avventure di Booster Gold e Chris Pratt ha commentato le ipotesi che possa essere coinvolto.

Il personaggio al centro del progetto targato HBO Max, secondo i fan, si adatterebbe alla perfezione alle caratteristiche dell’attore, che ha già collaborato con Gunn in occasione di Guardiani della Galassia.

Chris, intervistato da RollingStone, ha ora spiegato:

Il filmmaker, in passato, ha ribadito più volte che sarebbe felice di poter collaborare nuovamente con le star di Guardiani della Galassia e le speranze dei fan potrebbero quindi realizzarsi.

James Gunn, parlando della serie su Booster Gold aveva spiegato:

Lui è un perdente dal futuro, che usa la sua tecnologia base del futuro per tornare al presente e fingere di essere un supereroe. Pensate alla serie come se fosse in pratica la storia di un supereroe con la sindrome dell’impostore. E come affronti tutto questo? Come provi a usare questa tecnologia del futuro per essere amato dalle persone nel loro presente?