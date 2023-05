Sean William Scott si è proposto per entrare nel DC Universe spiegando che vorrebbe ottenere la parte di Booster Gold.

L’attore, intervistato da ComicBook, ha infatti dichiarato che sarebbe interessato a debuttare nel mondo dei supereroi della DC:

Lo farei sicuramente. Mi piacerebbe farlo. Penso sarebbe divertente fare un film tratto dai fumetti. Penso che il primo personaggio che mi viene in mente sia… Booster Gold potrebbe essere davvero divertente, ma penso di essere troppo vecchio per la parte…

Seann ha aggiunto:

Non so se dovrei essere più giovane, ma quel personaggio… Ho pensato: ‘Quello se potessi’. Non mi ricordo semplicamente la sua età, ma ho pensato: ‘Quello è un personaggio grandioso’.

Scott ha quindi fatto un appello al co-CEO dei DC Studios:

James Gunn, parlando della serie su Booster Gold aveva spiegato:

Lui è un perdente dal futuro, che usa la sua tecnologia base del futuro per tornare al presente e fingere di essere un supereroe. Pensate alla serie come se fosse in pratica la storia di un supereroe con la sindrome dell’impostore. E come affronti tutto questo? Come provi a usare questa tecnologia del futuro per essere amato dalle persone nel loro presente?