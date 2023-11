Prime Video ha ordinato la produzione di uno spinoff di Bosch, ancora senza un titolo ufficiale, dedicato a Renée Ballard, la detective al centro di numerose storie raccontate nei romanzi scritti da Michael Connelly.

Le puntate seguiranno l’agente della polizia di Los Angeles mentre si occupa del nuovo team che lavora ai cold case, ovvero i casi irrisolti, un’unità con un budget ridotto a disposizione e composto solo da volontari, alle prese con il maggior numero di casi della città.

Ballard si avvicina a questi casi con empatia e determinazione. Quando scopre una cospirazione durante le sue indagini, la detective chiederà l’aiuto del suo alleato Harry Bosch, che ha smesso di lavorare, per affrontare i pericoli che minacciano lei e la sua unità.

Il personaggio della detective Ballard non ha ancora un’interprete e Lauren Anderson, a capo della programmazione originale di Amazon MGM Studios, ha dichiarato:

Dai romanzi allo schermo, Michael Connelly crea delle storie autentiche e piene di suspense, guidate da personaggi in grado di distinguersi che portano gli spettatori a preoccuparsi e a entrare in connnessione con loro. Renée Ballard è uno di quei personaggi. Riesce immediatamente a coinvolgere i lettori con degli indizi su un passato complicato e uno strato di idiosincrasie protettive che ha sviluppato per sopravvivere. Non vediamo l’ora di espandere l’universo di Bosch con Michael e di introdurre agli spettatori l’approccio personale di Ballard nell’andare alla ricerca di giustizia.